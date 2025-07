Zigarettenkippen auf Gehwegen, Wiesen und Straßen sind eine reale Gefahr für das Grundwasser. Doch das ist den meisten Rauchern nicht bewusst - weshalb es am 19. Juli eine Informationskampagne in Halberstädter Supermärkten geben wird.

Naturschützer bieten Rauchern in Halberstadt praktische Lösungen an

Eine geöffnete Zigarettenverpackung. Sind sie geraucht, gehören die Kippen samt Filter nicht in die Umwelt. In Halberstadt startet eine Aktion, bei der auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird.

Halberstadt. - Seit Anfang des Jahres ist es Thema bei Halberstadts Sozialdemokraten: Was tun gegen die vielen Zigarettenkippen auf Fußwegen und Grünflächen in der Stadt? Am 19. Juli soll das Thema ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden.