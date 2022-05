Neue alte Fassade für das Gleimhaus

Das Gleimhaus Halberstadt bietet als Museum der deutschen Aufklärung nicht nur innen Schätze. Nach dem Wiederaufbau einer geborgenen alten Fachwerkfassade am Ostgiebel des Anbaus vor sechs Jahren soll nun eine zweite gerettete Fassade folgen.

Breits vor sechs Jahren wurde die gerettete, wohl älteste Fachwerkfassade Halberstadts aus der Mitte des 15. Jahrhunderts am Ostgiebel des Gleimhaus-Anbaus wieder aufgebaut. Rechts daneben soll nun die zweite Holzkonstruktion wieder errichtet werden.

Halberstadt - Am Gleimhaus Halberstadt soll eine zweite historische Fachwerkfassade einen neuen Standort erhalten. Mit diesem Vorhaben beschäftigt sich am heutigen Donnerstagabend der Stadtentwicklungsausschuss sowie in der kommenden Woche abschließend der Stadtrat Halberstadt.