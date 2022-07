Neue Gebühren und neue Bestattungsform auf Friedhöfen im Huy

In den Ortsteilen der Gemeinde Huy gilt ab August 2022 eine neue Friedhofsgebührensatzung. Künftig sind auf den kommunalen Friedhöfen auch sogenannte halbanonyme Beisetzungen möglich.

Das neue Grabfeld für halbanonyme Bestattungen in Dingelstedt - nach diesem Muster sollen vergleichbare Beisetzungsflächen auf allen kommunalen Friedhöfen im Huy angelegt werden.

Gemeinde Huy - Immer mehr Menschen fällt es schwer, Grabstätten auf lange Sicht zu pflegen. Aufgrund des eigenen Alters oder weil es Kinder oder Verwandte mittlerweile in weit entfernte Regionen verschlagen hat, was sie daran hindert, die Grabstellen regelmäßig aufzusuchen. Vor diesem Hintergrund bieten immer mehr Kommunen die Form der halbanonymen Bestattung an.