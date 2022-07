Osterwieck: Dirk Heinemann ist das halbe Leben in der Politik

Dirk Heinemann am Gedenkstein des Wülperöder Ortsjubiläums. Auch schon Generationen seiner Vorfahren lebten in dem Okertal-Dorf.

Wülperode - Alles andere als eine Bürgermeister-Kandidatur von Dirk Heinemann wäre eine Überraschung gewesen. Sein halbes Leben engagiert sich der 48-Jährige bereits in der Kommunalpolitik. Schon Ende 2009 hatte er mit auf dem Wahlzettel der damals acht Osterwiecker Bürgermeister-Kandidaten gestanden. Seit elf Jahren ist der Wülperöder in Osterwieck Stadtratsvorsitzender. Ende 2020 wechselte der Finanzbeamte auch beruflich in die Kommunalpolitik, wurde in Elbingerode Hauptamtsleiter der Stadt Oberharz. Zuvor hatte er 2018 noch einen Master-Abschluss in öffentlicher Verwaltung erworben.