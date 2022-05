Osterwieck: Gespräch am Bauzaun

Osterwieck - Einige zehntausend Euro sind schon investiert, zu sehen ist aber trotzdem noch nicht viel, räumen Vereinsvorsitzender Thomas Helmuth und sein Stellvertreter Thomas Dahms im Gespräch mit Harzsparkasse-Vorstandschef Wilfried Schlüter ein. Der erste Bauabschnitt war mehr ideeller Art, wenn man die Bauforschung so bezeichnen darf. Der derzeit laufende Abschnitt sieht auch keine großen Baumaschinen in Aktion. Auf der Rückseite zum Bauern- und Skulpturengarten wird an einer Hausecke an Fundament und Außenwänden gearbeitet. Der dritte Abschnitt soll sich dann anschließen, die Finanzierung ist aber derzeit noch nicht komplett. Die großen Förderer sind bisher die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Lotto Sachsen-Anhalt und das Landesverwaltungsamt.