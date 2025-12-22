Auf der Stadtratssitzung wird deutlich, dass die Riesensumme aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen in die Infrastruktur eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.

Stadt Osterwieck. - 14 Ortschaftsräte werden sich Anfang des neuen Jahres Gedanken machen, was man mit den knapp fünf Millionen Euro anstellen kann. Die Meinungen darüber gingen im Osterwiecker Stadtrat jedenfalls schon mal auseinander. Nicht weil jeder Abgeordnete an seinen Heimatort denkt, sondern bei der Frage, wofür das Geld grundsätzlich ausgegeben werden sollte.

Auf ihrer Homepage beantwortet die Bundesregierung die Frage, warum die Investitionsoffensive notwendig ist, mit der Aufzählung: kaputte Straßen, marode Brücken, zu langsames Internet.

Doch eben das wäre in der Stadt Osterwieck nicht möglich gewesen, wenn der Stadtrat kommentarlos einem Positionspapier der Freien Fraktion (die über die absolute Stimmenmehrheit verfügt) gefolgt wäre.

„Die Grundregel lautet: Keine neuen dauerhaften Kosten, sondern Investitionen, die Folgekosten senken oder Einnahmen erhöhen“, heißt es in dem Papier der von Jens Kiebjieß (Bündnisgrüne) geführten Fraktion. Die Mittel sollten als Eigenanteil zur Akquise weiterer Fördermittel eingesetzt werden; an erster Stelle werden energetische Sanierung, Photovoltaik, LED-Beleuchtung genannt.

Zusammengefasst: „Die einmaligen fünf Millionen Euro sollen so eingesetzt werden, dass die Einheitsgemeinde Osterwieck Kosten dauerhaft senkt, neue Einnahmen generiert, Fördermittel einwirbt und gleichzeitig die Lebensqualität in allen Ortschaften steigert. Alle Projekte müssen entweder ein Fördermittel-Hebel sein, dauerhaft zu Einsparungen führen oder dauerhaft zu Mehreinnahmen führen.“

Was indirekt bedeutet hätte: Straßen dürften damit nicht saniert werden. Denn für Straßenbau gibt es keine Fördermittel mehr.

Hier setzte die Kritik von Uwe Reuer (CDU) an. Denn für ihn als Osterwiecker Ortsbürgermeister stünde die Bahnhofstraße ganz oben auf der örtlichen Prioritätenliste. Hier, wo die Einkaufsmärkte für das Gros der Einwohner aus der Einheitsgemeinde stehen, die Straße aber mit den Jahrzehnten eine Zumutung geworden ist. „Fragen Sie mal die Bewohner vom Gutenberg, wie gut die mit ihrem Rollator zum Edeka kommen“, sagte Reuer zynisch mit Blick auf den ebenso katastrophalen Fußweg in der Straße, der teil sogar unbefestigt ist.

Ein Ansatz wäre für Reuer, wenn die fünf Millionen frei nach einem ähnlichen Schlüssel wie das Sondervermögen, abhängig von Einwohnerzahl und Fläche, auf die 14 Ortschaften aufgeteilt würden. „Mit dem, was im Papier steht, hauen wir aber den Ortschaftsräten einen Bremsklotz rein. Wenn ich Sachen habe, die dringend notwendig, aber nicht förderfähig sind, haut man mir diese Leitlinie um die Ohren“, so Reuer. „Es kann einfach nicht sein, dass wir Heizungen erneuern, vielleicht noch in Gebäuden, die es gar nicht nötig haben; dass wir Photovoltaikanlagen irgendwo draufbauen. Es heißt Infrastrukturprogramm. Infrastruktur heißt für mich: Brücken, Gehwege, Straßen.“

Ganz auf förderfähig zu setzen, hielt auch Hartmut Janitzky (CDU) nicht für sinnvoll. „Das wäre nur dann sinnvoll, wenn wir Geld für etwas kriegen, was wir brauchen.“ Man solle erst mal die Vorhaben zusammentragen und dann schauen.

Rüdiger Seetge (Die Linke) machte auf den allgemeinen Investitionsstau aufmerksam. Der Bedarf sei so groß, dass die fünf Millionen auch allein in einem Ort Verwendung finden könnten. Deshalb sei es die Intention des Positionspapiers, die Mittelverwendung so optimal und maximal wie möglich zu gestalten.

„Uns geht es darum, die Ortschaftsräte jetzt zu befragen, was ihnen wichtig ist“, erklärte Hauptamtsleiter Peter Eisemann. Wobei das Sondervermögen generell nur für Investitionen ab 50.000 Euro eingesetzt werden kann. Sind die Projekte zusammengetragen, werden sie im nächsten Schritt in den Ratsausschüssen beraten. Dass es letztendlich doch ein einmütiges Ja des Stadtrates zum Positionspapier gab, war dem Kompromiss zu verdanken, dass Ausnahmen zugelassen werden und aus dem „müssen“ der Fördermittel ein „sollen“ geworden ist. Selbst wenn Sascha Neuhäuser (SPD) anmerkte: „Für eine Verwaltung ist ‚sollen‘ ganz nah an ‚müssen‘.“