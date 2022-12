Osterwieck: Weniger Schaden mit einfachen Mitteln

Fürs Foto wurde solch ein mobiler Rauchverschluss einmal ausgepackt. Das nicht brennbare Tuch wird mit Metallrahmen und dazwischen einer Spreizstange zum Beispiel in Türöffnungen geklemmt. Dadurch werden Brandgase am Ausbreiten gehindert. Bei der Übergabe im Gerätehaus der Osterwiecker Ortsfeuerwehr von links: die ÖSA-Vertreter Ralf Döppelheuer und Frank Meyer, Stadtwehrleiter Olaf Chrost, Ortswehrleiter und Zugführer Marco Krenge, Andreas Kröpper, zuständig für den Brandschutz in der Stadtverwaltung, und Bürgermeister Dirk Heinemann.

Osterwieck - In diesem Jahr hat die Stadt Osterwieck viel in die Feuerwehren investiert. Zuletzt das Gerätehaus in Rohrsheim sowie ein Löschfahrzeug für diese Wehr. In den nächsten Wochen wird auch noch die Auslieferung der neuen Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehren Lüttgenrode und Zilly erwartet. Doch es ist nicht nur die große Technik, die Leben rettet und Sachschäden in Grenzen rettet. Selbst vermeintlich einfache Dinge gehören an Bord der Löschfahrzeuge. So verfügt bisher einzig das in diesem Monat ausgelieferte Rohrsheimer Löschauto über einen mobilen Rauchverschluss. Das ist dort als Grundausstattung mit an Bord gewesen.