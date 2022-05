Osterwieck: Zirkus auf dem Anger

Lange ist es her, dass ein Zirkus in Osterwieck gastieren konnte. Lang war auch die Corona-Pause für die Zirkusleute selbst. Nun ist auf dem Anger wieder eine Manege aufgebaut.

Osterwieck - Drei Vorstellungen gibt der Zirkus Karl Altoff Köllner vom Freitag, 5. November, an auf dem Festplatz der Stadt. Das Zirkuszelt steht schon seit Dienstag inmitten der „Wagenburg“ und ist nicht zu übersehen. Es gehört zu den Größeren, fasst 800 Zuschauer. Zurzeit dürfen aber wegen der Corona-Vorschriften nur 400 Plätze besetzt werden, berichtete Liane Weisheit-Köllner, übrigens eine Nichte der legendären Thüringer Weisheit-Geschwister.

Ja, Corona brachte und bringt extreme Schwierigkeiten für alle rund 200 Zirkusse im Land. „Wir konnten fast zwei Jahre nicht auftreten“, blickte Liane Weisheit-Köllner zurück. Das Winterquartier in Micheln bei Köthen wurde quasi zu einem Dauerquartier. Um Geld für den Lebensunterhalt sowie Futter- und Veterinärkosten der 30 Tiere zu verdienen, jobbten die Artisten in anderen Berufen. Die frühere Seiltänzerin selbst arbeitete in einem Supermarkt, und mehrere Männer fanden Jobs als Kraftfahrer.

„Wir konnten alle Tiere halten, mussten keine abgeben“, berichtete sie. Daheim in Micheln konnte die Not auch dadurch etwas abgefedert werden, dass ein kleiner Tiererlebnispark für die Kinder angeboten wurde. Gehören doch Dromedare aus Marokko, Riesenesel und Hunde zum tierischen Personal.

Die Artisten und Künstler hielten sich unterdessen nach Feierabend sportlich in Form. Freilich mit weniger Training als sonst. „Es war ein Auf und Ab“, beschrieb Liane Weisheit-Köllner die Stimmung in dieser Zeit.

Seit August touren die 25 Akteure vom Zirkus Karl Altoff Köllner wieder durch die Lande. Vom Raum Magdeburg ging es nach Thüringen, nach Göttingen, zuletzt nach Osterode im Südharz. Von dort kam der Tross über den Harz direkt nach Osterwieck. Mit insgesamt 20 Anhängern. Dafür waren mehrere Lkw-Touren über den Harz notwendig.

Das Zelt war trotz der langen Corona-Pause schnell aufgestellt. „So etwas verlernt man nicht“, meinte Liane Weisheit-Köllner.

Dankbare Zuschauer

„Wir haben viele Zuschauer gehabt“, zog die Zirkusfrau ein kleines Resümee seit dem Wiederbeginn. „Wir merken, dass die Zuschauer dankbar sind, dass es uns noch gibt. Das gibt uns wirklich sehr viel, denn die Zeit davor war hart genug.“ So können sie ihre Zirkusgeschichte bewahren. In ihrem Zirkus führen die bekannten Familien Weisheit und Köllner bereits siebenter Generation eine alte Kulturtradition fort. Und die ersten Sprösslinge der achten Generation stehen schon in den Startlöchern.

Das Osterwiecker Publikum darf sich in den drei Vorstellungen bis Sonntag auf ein abwechslungsreiches Programm in der beheizten Manege freuen. Die Mitwirkenden kommen überwiegend aus der Familie selbst. Worauf Liane Weisheit-Köllner als Mutter stolz ist, dass ihr Sohn Nico schon auf dem internationalen Zirkusfestival in Monte-Carlo ausgezeichnet worden ist. Er wird in Osterwieck mit dem amerikanischen Todesrad in Aktion zu sehen sein. Einmal in Schwung gebracht, zeigt Nico darin und darauf Seilsprung, Jonglage sowie einen Überschlag. Dafür legt er bei 50 „Sachen“ und ständigen Umdrehungen jede Menge Gleichgewichtsgefühl an den Tag.

Vorletzte Station

Neben tierischen Attraktionen zeigen etwa die „fahrenden Gesellen“ biegsame Kautschuk-Akrobatik, Kunststücke am zehn Meter langen Vertikalseil und ungewöhnliche Handstand-Artistik, sogenannte Equilibristik. Bälle, Ringe, Messer und brennende Fackeln werden durch die Lüfte fliegen. Am Ring-Trapez unter der Zeltkuppel wird geturnt. Und es ist eine „Rola Bola“ zu sehen, ein Balancegerät, das es übrigens bereits im Mittelalter gab, besteht aus einem kleinen Brett und einem zylinderförmigen Stück Rohr. Jeweils mehrere davon stapelt der Artist unter seinen Füßen aufeinander und schlägt dabei noch einen Salto in der Luft.

Es ist noch weit mehr zu erleben, natürlich auch ein Clown mit seinem Humor. Durch das Programm führt der Chef und Tierlehrer, Karl Altoff Köllner, persönlich.

Osterwieck bildet übrigens die vorletzte Station der Saison. Danach zieht der Zirkus Karl Altoff Köllner noch nach Wernigerode weiter und schließlich ins Winterquartier. Zum Jahreswechsel zwischen Heiligabend und 6. Januar werden die Artisten zum fünften Mal beim Weihnachtszirkus in Dessau zu erleben sein.