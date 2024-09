Für Ronald Bönisch ist die nun zu Ende gegangene Saison die letzte gewesen, in der er am Beckenrand über die Sicherheit der Gäste im Osterwiecker Sommerbad gewacht hat.

Osterwieck. - 133 Jahre besteht das Freibad in der Ilsestadt. In dieser Zeit ist kein zweiter Schwimmmeister so lange in Amt und Würden gewesen wie Ronald Bönisch. Wenn der dann 64-Jährige im kommenden Jahr seinen Ruhestand antritt, werden es 35 Dienstjahre sein. Bis dahin wird er noch die Saison nachbereiten, die Übergabe an seinen Nachfolger vornehmen sowie Urlaub haben und Überstunden abbummeln.

Dass mit Florian Bänecke ein Nachfolger bereit steht, der während seiner Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe schon die Osterwiecker Anlage kennenlernen konnte, freut Bönisch ganz besonders. Ist damit doch nicht nur ein Problem gelöst, sondern überhaupt das Bad gerettet. Denn ausgebildetes Personal ist rar. Und nach Bönischs Worten müsse man schon etwas „gaga“ sein, um diesen familienunfreundlichen Beruf auszuüben. Ohne Urlaub und freie Wochenenden in der schönsten Jahreszeit, aber dafür jede Menge Überstunden. Und doch mochte Ronald Bönisch diesen Job unter Leuten nicht missen. Ein Beruf, zu dem ihn erst die Wende 1990 gebracht hat, als er sich völlig neu orientieren musste. Als er in der Zeitung las, dass in etlichen Freibädern Schwimmmeister gesucht wurden. Auch in Osterwieck.

Der gebürtige Berliner, der zuletzt in Oebisfelde gelebt hatte, rettete so die Sommerbadsaison 1990. Bis dahin ohne Fachkenntnisse ausgestattet, ließ er sich kurzfristig noch zum Rettungsschwimmer ausbilden.

Das Treiben im Sommerbad war damals ein anderes als heute. „2.000 Badegäste an schönen Tagen, dieses Jahr waren es 650“, vergleicht Bönisch. „Zwei Drittel waren Kinder und Jugendliche, heute kommen mehr Ältere.“ Die Einrichtung hatte neben dem heutigen 50-Meter-Becken noch ein fast ebenso großes Nichtschwimmerbecken. Und das Wasser war grün und durch den hohen Mangangehalt braun gefärbt. „Alles tiefer als 30 Zentimeter war ein Geheimnis für die Menschheit“, sagt Ronald Bönisch augenzwinkernd.

Mitte der 1990er Jahre holte sich der Schwimmmeister fachlichen Beistand und baute mit weiteren Akteuren eine Filteranlage. Was er damals nicht ahnen konnte, aber auch ein wenig stolz macht: Diese Selbstbau-Einrichtung läuft heute noch und sorgt für eine tadellose Wasserqualität. „Es gab bisher keine Beanstandungen vom Gesundheitsamt.“

Dennoch verlor das größte aller Freibäder im Umland zunehmend an Attraktivität. Weil in den 1990ern in Hessen, Dedeleben, Badersleben und Wasserleben quasi neue Freibäder entstanden sind. Was sich erst änderte, nachdem das Sommerbad 2006/2007 saniert wurde. Das Nichtschwimmerbecken wurde dabei zugeschüttet, der Kinderbereich mit ins große Becken integriert. Bönisch hatte für das Vorhaben ein Konzept erstellt und für die Umsetzung Verbündete im Stadtrat gesucht. Was nicht einfach war, denn schon damals schien das Sommerbad für manch Abgeordneten vor allem ein verzichtbarer Kostenfaktor zu sein. Dabei verweist der Schwimmmeister auf das Bad als Kommunikationstreff für die Bevölkerung und nicht zuletzt den Ort, wo die Kinder schwimmen lernen. Und das in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen.

Komplett ist das Sanierungskonzept fürs Bad übrigens bis heute noch nicht abgearbeitet. Ein separates Babybecken und ein Sozialgebäude standen noch mit im Plan. Irgendwann wird sicher auch mal eine moderne Filteranlage kommen müssen. Aber die Kosten.

Immerhin hatte sich der Stadtrat vor gut zehn Jahren entschieden, das Osterwiecker Bad trotz hoher Kosten in kommunaler Trägerschaft zu behalten und nicht an einen Verein abzustoßen. So konnte es ein weiteres Mal gerettet werden. Für die Zukunft sieht der 63-Jährige das Freibad nun auf einem guten Weg, zumal der 2008 gegründete Förderverein jetzt wieder verstärkt Aktivitäten zeigt.

Über all die Jahre hat sich Ronald Bönisch auch in der DRK-Wasserwacht engagiert und Ersthelfer sowie Rettungsschwimmer ausgebildet. Er hat damit den Blick übern Beckenrand behalten, weiß um die Personalsorgen in den vereinsbetriebenen Bädern – und um die Verantwortung. Hat er selbst doch über die Jahre 19 Personen vor dem Ertrinken retten müssen. 70 Rettungsschwimmer von Aderstedt bis Wasserleben hat Ronald Bönisch zuletzt als Ausbilder trainiert. Für diese Tätigkeiten Nachfolger zu finden, das treibt den Schwimmmeister in den Monaten vor dem Ruhestand noch um.