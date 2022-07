Politikerin schickt Schülerin mit PPP in die USA

Ein Jahr lang in die USA, die Highschool besuchen und möglichst viele Eindrücke sammeln – dieser langgehegte Traum geht für die 16-jährige Lara Uhde in Erfüllung. Warum, wieso, weshalb:

Lara Uhde im Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Heike Brehmer. Die Schülerin startet in Kürze ihr Austauschjahr in die USA.

Huysburg - „Ich habe das bereits in der siebten Klasse geplant – dass ich nach der zehnten Klasse für ein Jahr in die USA gehen möchte“, erzählt Lara Uhde. Die 16-Jährige wohnt in Röderhof und geht in Halberstadt aufs Gymnasium Martineum.