In Halberstadt wurde in einen Backwarenshop eingebrochen. Foto: Polizeirevier Harz

In Halberstadt sind Täter in einen Backwarenshop eingebrochen und haben dort randaliert. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro.

Hallberstadt (vs) l In der Nacht vo Montag zu Dienstag (30. Juni) drangen unbekannte Täter in den Backwarenshop in der Rabahne in Halberstadt (Landkreis Harz) ein. Gegen 5 Uhr stellte eine Zeugin den Einbruch fest. Die Täter warfen mit einem Stein die Fensterverglasung ein, um so in das Geschäft zu gelangen. Hier öffneten sie die Schränke und Schubladen, um nach Wertgegenständen und Geld zu suchen. Entwendet wurden Rohwaren. Zum Teil zerstörten sie die Inneneinrichtung und verwüsteten die Verkaufseinrichtung.

Der Schaden beläuft sich auf über 15.000 Euro. Da die Täter in dem Geschäft so starke Sachbeschädigungen, bis hin zur vollständigen Zerstörung des Kassenbereiches, begangen haben, ist die Schadenssumme so hoch.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls. Es werden Zeugen gesucht, die etwas in der Nacht beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.