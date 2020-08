In Halberstadt wurde in ein Auto eingebrochen. Symbolfoto: Archiv/Rene Ruprecht/dpa

Halberstadt (vs) l Am Montag (3. August) wurde gegen 0.30 Uhr durch unbekannte Täter die hintere, linke Seitenscheibe eines Pkw Chevrolet Tahoe in Halberstadt (Landkreis Harz) eingeschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden aus dem Fahrzeuginnenraum eine hochwertige Ledertasche von Louis Vuitton im typischen Design sowie zwei hochwertige Uhren gestohlen. Es handelt sich dabei um eine Herrenarmbanduhr SINN U1 Camouflage sowie um eine Herrenarmbanduhr der Marke PANERAI. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beträgt etwa 12.300 Euro. Der betroffene Chevrolet war zu Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Sternstraße abgestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674 – 293 entgegen.