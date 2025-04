Zu einem lautstarken Zwischenfall ist es am Mittwoch (9. April) auf dem Marktplatz in Quedlinburg gekommen. Ein Mann ging dabei einen Polizeibeamten wüst an. Um zu schlichten, mussten weitere Beamte anrücken.

Quedlinburg. - Respekt vor Ordnungshütern? Fairer, freundlicher Umgang miteinander? All das hielt sich bei einem 60-Jährigen deutlich in Grenzen. Mehr noch: Der Quedlinburger beschimpfte einen Polizeibeamten am Mittwoch (9. April) am Rande des Markttreibens unweit des Quedlinburger Rathauses derart lautstark, dass schließlich andere Beamte anrücken mussten, um im Konflikt zu schlichten.