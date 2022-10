Heftige Kritik: In Sachsen-Anhalt steht der unbeliebteste Kletterpark Deutschlands

In Sachsen-Anhalt steht offenbar der zweit unbeliebteste Kletterpark Deutschlands. Noch schlimmer fanden es die Google-Nutzer laut ihrer Bewertungen nur noch in Berlin. Wo der Kletterpark steht und wie es dazu kommen konnte, zeigen wir. Symbolbild:

Thale (vs) - Das Online-Portal Testberichte.de hat ein Ranking über die beliebtesten und unbeliebtesten 400 In- und Outdoor-Kletterparks veröffentlicht. Dem liegen offenbar nicht weniger als 170.000 Bewertungen zugrunde. Doch eine Einrichtung in Sachsen-Anhalt ist anscheinend so oft bei den Besuchern durchgefallen, dass sie unter den drei schlechtesten in ganz Deutschland gelandet ist. Wie konnte es dazu kommen?