In Langenstein (Sachsen-Anhalt) kam es zu einem Verkehrsunfall. Foto: Polizeirevier Harz

In Langenstein (Landkreis Harz) ist eine Autofahrerin auf glatter Fahrbahn gegen eine Straßenlaterne gefahren.

Langenstein (vs) l Am Sonntag (24. Januar) fuhr eine 23-Jährige mit einem VW Golf auf der L 82 aus Richtung Derenburg kommend in Richtung Wilhelmshöhe (Landkreis Harz).

Wie die Polizei mitteilt, verlor sie gegen 22.45 Uhr auf winterglatter Fahrbahn kurz vor der Ampelkreuzung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine auf einer Verkehrsinsel stehende Laterne.

Die Frau blieb unverletzt. Die Laterne wurde komplett zerstört. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden.