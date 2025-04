Diese Arbeit lässt die Herzen von Eisenbahn-Fans höher schlagen: In Halberstadt wird ein Schnellzug SVT aufwendig renoviert. Was noch zu tun ist, bis die DDR-Legende die Werkhalle im Harz verlassen kann.

Sanierung einer DDR-Legende: Schnellzug SVT rollt in Kürze aus Werkhalle in Halberstadt

Moderen Messtechnik trifft auf Handarbeit. In Halberstadt werden beim Schnellzug SVT derzeit die Bremsen geprüft.

Halberstadt - In dieser Woche machen die Prüftechniker der Deutschen Bahn Station bei VIS. Der Test der Bremsen am legendären Schnellzug SVT steht auf dem Programm. Dieses Glanzstück der Reichsbahn wird seit fast drei Jahren beim Bahn-Experten in Halberstadt saniert. Nun kommt der Zug langsam ins Rollen.