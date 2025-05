Am Mittwochnachmittag (14. Mai) sind auf dem Fischmarkt in Halberstadt mehrere Jugendliche in eine Schlägerei geraten. Es gab einen Verletzten. Die Polizei rätselt über den Anlass und sucht Zeugen.

Halberstadt. - Was ist am Mittwoch, 14. Mai, gegen 14.45 Uhr auf dem Fischmarkt in Halberstadt passiert? Eine Frage, die sich nicht nur Augenzeugen stellen, sondern insbesondere die Ermittler der Polizei. Bekannt ist bislang nur, dass Jugendliche in eine handfeste Auseinandersetzung gerieten.