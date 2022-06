Schulfusionen in Halberstadt und Wernigerode?

Wie geht es in Sachen Schulentwicklungsplanung im Harzkreis weiter? Mögliche Fusionen von Gymnasien oder gar Schließungen sorgen für Unruhe.

Halberstadt/Wernigerode - Die nächste Kreistagssitzung schon könnte Klarheit bringen, welche Harzer Gymnasien eine Zukunft haben und welche nicht. Die Kreisverwaltung bereitet zwei Varianten zur Entscheidung für den Kreistag am 16. März vor: Fusionen in Halberstadt und Wernigerode oder Schließungen in Ballenstedt, Blankenburg und Osterwieck.