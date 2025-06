Krieg und Vertreibung, Wirtschaftskrisen und Naturkatastrophen. Es gibt viele Gründe, die Heimat zu verlassen. So viele Menschen haben im letzten Jahr eine neue Heimat im Landkreis Harz gefunden.

So viele Neubürger gibt es im Landkreis Harz

Halberstadt. - Das vergangene Jahr war ein Rekordjahr in Sachen Einbürgerung. In Sachsen-Anhalt bekamen 2.745 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie viele Neubürger gibt es im Landkreis Harz und wo kommen sie her?