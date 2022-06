Im Vorharz brodeln die Gerüchte: Soll am Ditfurter See ein Ferienpark entstehen?

Am Ditfurter See sammeln Anwohner bereits Unterschridten gegen einen angeblich geplanten Ferienpark. Doch was ist in der Vorharz-Gemeinde wirklich geplant?

Ditfurt/MZ - Ist es nur eine Zukunftsvision oder gibt es tatsächlich Pläne, am Ditfurter See ein Ferienhausgebiet zu bauen? Ein Teil des Gemeinderates soll davon wissen, und im Ort werden schon Unterschriften gegen ein solches Projekt gesammelt - 350 sind es wohl bisher. Ein nicht unerheblicher Teil der Ditfurter fühlt sich - was die touristische Entwicklung in ihrem Ort angeht - von ihrem Bürgermeister nur unzureichend informiert. Anwohner berichten der MZ von Plänen für rund 50 Wohn- und Ferienhäuser rund um den Ditfurter See. Und sie befürchten, dass der geplante Ferienpark die Dimensionen des kleinen Vorharzortes sprengen würde. Bereits jetzt sei der See mit den Besuchermassen in den Sommermonaten überfordert. Es gebe sogar Ditfurter, die das idyllische Areal in dieser Zeit komplett meiden.