Hessen. - Von den vier Karnevalsvereinen rings um den Fallstein, die bis Anfang März ihre Festsitzungen abhalten, ist der HCC Rot-Gold als erster gestartet. Unter dem Motto „Helau ihr Narren, lasst uns lachen und zum 57. Mal Party machen!“ begann am Samstagabend die erste von fünf Abendveranstaltungen in der Hessener Kulturscheune. Diese bietet dem HCC seit 2023 ein Dach überm Kopf, jetzt also in der dritten Saison.

Nach dem Einmarsch des Elferrates eröffnete der Sitzungspräsident und Vereinsvorsitzende Olaf Keil die Veranstaltung im bis auf den letzten Platz besetzten Saal. Begleitet wurde er dabei vom Prinzenpaar Vera und Maik Pätzold sowie Ortsbürgermeister Hans-Werner Goy (Aktiv für Rhoden). Wie in Hessen schon früher bei seinen Amtsvorgängern üblich, übergab Goy am Auftaktabend den Rathausschlüssel an das närrische Volk, was in der Karnevalstradition eigentlich schon zum 11.11. erfolgt. „Er nutzte auch gleich die Gelegenheit, eine Begebenheit mit einem Lindenbaum von Tante Käthe und den Mühlen der Bürokratie, zur viel Freude aller, zu Gehör zu bringen“, berichtete Vizepräsident Michael Körtge in einer Mitteilung.

Der HCC-Vize stand in seiner angestammten Rolle als Nörgelfranz auch in der Bütt. Außerdem hielt als Überraschungsgast der Hessener Diakon Paul Beutel eine Büttenrede. Dabei wurde dem Publikum unter anderem offeriert, dass der Harz Truppenübungsplatz werde. Seit vergangenem Jahr bereichert Stefanie Hübenthal als Influencerin Babsy mit einem Wortbeitrag die Session. Auch diesmal widmete sie sich dieser Welt, nun zum Thema Bauch-Beine-Po.

Es sind natürlich viele Tänze im Hessener Programm zu sehen. So von der aus 21 Mädchen bestehenden Prinzengarde, der Jugendgarde und der Tanzgruppe des HCC, letztere unter anderem mit einem Eskimotanz. Ganz zum Schluss, vor dem Finale, kam das Damenballett, bei dem es die strammen Waden von acht Männern als Cowgirls zu sehen gab.

Das Programm sah zwei Gesangsdarbietungen von Petra Körtge, die das Publikum zum Mitschunkeln und auch Mitsingen bei altbekannten Schlagern animierte.

Fest verankert im Hessener Karneval ist die Playbackshow. Georg Schwarze führte durch diesen Teil. „Performances von Roland Kaiser, Gitte, Eminem, Nena oder Bradley Copper und Lady Gaga und anderen sorgten für eine prächtige Stimmung“, schilderte Körtge.

„Die Veranstaltung das HCC ist auch in diesem Jahr eine gelungene Teamarbeit“ unterstrich Michael Körtge – von den Mitwirkenden, Technikern, Beleuchtern, Einlassdienst, Catering bis zu den Schneiderinnen der bunten Kostüme.

Zu den üblichen fünf Festsitzungen und dem Kinderkarneval kommt in diesem Jahr erstmals der Rentnerkarneval hinzu. Er findet am Sonntag, 16. Februar, statt. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. Karten können noch im Vorverkauf erworben werden.

Die Mitglieder des Hessener Karnevals freuen sich auch schon auf viele kleine Gäste beim Kinderkarneval am 23. Februar. Der Umzug wird wegen der Bundestagswahl an diesem Tag erst um 14 Uhr beginnen.

Michael Körtge in seiner Rolle als Nörgelfranz. Foto: HCC

Ein bayrischer Tanz der Jugendgarde in bunten Kostümen. Insgesamt vier Tanzgruppen treten im Hessener Programm auf. Foto: HCC