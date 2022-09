Spender in Kleiderkammer Halberstadt unfreundlich abgespeist?

In der Kleiderkammer des Diakonischen Werkes in Halberstadt werden die Spenden sortiert.

Halberstadt - „Meine Eltern, beide über 70, haben sich am Montag extra von Berßel auf den Weg nach Halberstadt zur Kleiderkammer gemacht, um Gutes zu tun und zu helfen. Und dann wurden sie dort unfreundlich abgespeist“, machte Thomas Schunk am Lesertelefon der Volksstimme seinem Ärger über die Einrichtung der Diakonie in Halberstadt Luft. Vor der Tür seien die drei Kleidersäcke ausgeschüttet worden. Seine Eltern hätten dann von dem Mitarbeiter gehört: „Brauchen wir nicht.“ Dabei hätten sie sich genau an die Liste gehalten, die am Freitag in der Volksstimme veröffentlicht war.