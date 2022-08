Sport für Klimaschutz und viel mehr in Langenstein

Bei den Neujahrsläufen in Langenstein wurde Geld für den aktiven Klimaschutz gesammelt. Ein Teil der Erlöse floss in den Kauf von Bäumen.

Halberstadt - Langenstein steht für ein vielfältiges Vereinsleben. Seinen Anteil für ein attraktives Freizeit- und Sportangebot steuert seit Jahrzehnten der SV Langenstein bei. Jung und Alt fühlen sich auf dem großzügigen Sportkomplex am Sommerbad wohl. Der Verein trägt sein Gründungsjahr im Vereinsnamen. In diesem Jahr können die Mitglieder daher ein ganz besonderes Jubiläum feiern - 90 Jahre SV Langenstein von 1932. Ein Festprogramm mit vielen Veranstaltungen startet am Freitag, 2. September, zu dem der Verein Sportler und Interessierte einlädt.