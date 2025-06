keine Busse und Straßenbahnen Totalausfall im Harzer Nahverkehr am 6. Juni – was bedeutet der Streik für Schüler und Pendler?

Die Gewerkschaft ver.di ruft im Tarifstreit am Freitag (6. Juni) zum ganztägigen Streik auf: Im Harzkreis sind alle Busse und in Halberstadt alle Straßenbahnen und Busse betroffen. Was das für Fahrgäste im Harz und vor allem Schüler bedeutet.