Strom tanken mitten in Halberstadts Fußgängerzone

Die Zal an E-Bikes nimmt zu. Nun zieht die Infrastruktur für Radtouristen nach. In Halberstadt steht eine Ladesäule für E-Bikes mitten im Zentrum

Martin Habsick, Verkehrsplaner der Stadt Halberstadt, und Nicole Huhn von der Tourist-Information erläutern, wie die neue Ladesäule für E-Bikes am Halberstädter Rathaus genutzt werden kann.

Halberstadt - Der Platz ist mit Bedacht gewählt. Direkt an der Tourist-Information befindet sich die blau-grüne Ladesäule für Radler, die bei ihren Touren auf Elektromotor-Unterstützung setzen. „Das Angebot richtet sich in erster Linie an Rad-Touristen“, sagt Matthias Marx. „Aber nicht nur.“