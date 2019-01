Auf ihre Freunde in der Schuhstraße kann sich Katze Mohrchen verlassen. Zweimal am Tag gibt es etwas Leckeres. Foto: Jörg Endries

Mohrchen ist eine Straßenkatze. Trotzdem hat das Tier in Halberstadt ein Zuhause.

Halberstadt (je) l Eine besondere Beziehung verbindet die Bewohner der Schuhstraße 1 bis 4. Sie alle kümmern sich seit mehreren Jahren rührend um eine kleine schwarze Katze, die auf den Namen Mohrchen hört. Das Tier lebt seit gut zehn Jahren auf der Straße und hat trotzdem ein Zuhause – eben diese Hausgemeinschaft, berichtet Helga Laas. Die ­Seniorin nahm sich der ausgesetzten Samtpfote vor etwa zehn Jahren an.

Plötzlich stand die Katze eines Tages vor dem Haus. Es war wohl Liebe auf den ersten Blick – auf beiden Seiten. Die Verbindung ist über die Jahre enger geworden. Einen Tag ohne Mohrchen kann sich Helga Laas überhaupt nicht mehr vorstellen. Das Tier hat jedoch nicht nur in der Rentnerin eine Freundin gefunden. „Von Anfang an haben mich die Bewohner unseres Hauses bei der Versorgung Mohrchens unterstützt. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, freut sich die Halberstädterin über die tolle Unterstützung. Obwohl die Samtpfote noch keinen Fuß in eine der Wohnungen gesetzt hat und das Leben einer klassischen Straßenkatze führt, hat sie eine Anlaufstelle mit netten Leuten, die sich um sie kümmern.

Plastikschale mit Futter

Zweimal am Tag füllt Helga Laas eine weiße Plastikschale mit Futter und stellt sie vor die Hauseingangstür. Mohrchen ist meist nicht weit entfernt, sie kennt die Zeiten ganz genau und schleckt die Schale ruckzuck leer. Natürlich genießt sie dabei auch die Streicheleinheiten, die sie von ihrem „Frauchen“ bekommt. Fremden gegenüber ist die Mulle allerdings recht scheu. Vielleicht aus gutem Grund. Denn nicht alle Passanten in der Mitte Halberstadts sind Katzen gegenüber freundlich eingestellt. Auf ihre Hausgemeinschaft kann das Tier jedoch jederzeit zählen. Außerdem zählt die Katze noch einen weiteren Vierbeiner zu ihren Freunden. Den zehnjährige Yorkshire-Terrier von Helga Laas. „Wenn ich mit ihm Gassi gehe, begleitet uns Mohrchen immer.“ Hund und Katze verstehen sich prima.

Eine besondere Verbindung hat die Katze im Laufe der Jahre natürlich zu Helga Laas aufgebaut. Die Rentnerin legte für Mohrchen sogar ein Nest zum Wohlfühlen an. Gleich unter ihrem Balkon in der ersten Etage des Wohnhauses. Dort wartet eine Kiste mit frischem Stroh, in die sich das Tier zurückziehen kann und geschützt vor Wind und Wetter schläft.

Bereits vor einigen Jahren ließ Helga Laas Mohrchen kastrieren. Mit dem Wissen, dass es in Halberstadt viele herrenlose Katzen gibt und nicht alle so viel Glück wie ihr Mohrchen haben. Auch dabei konnte sie sich auf die Hilfe ihrer Hausgemeinschaft verlassen.

Tolle Hausgemeinschaft

„Alle gaben für den Eingriff Geld“, berichtet sie. So verhält sich das auch bei der Versorgung der Katze. Helga Laas: „Die Leute stecken entweder Geld oder Tüten mit Katzenfutter beziehungsweise auch mal ein Mittel gegen Flöhe und Zecken in meinen Briefkasten und unterstützen mich so finanziell bei der Versorgung und Pflege des Tieres. Das rührt mich immer wieder. Wir sind wirklich eine so tolle Hausgemeinschaft.“ Könnte Mohrchen sprechen, würde sie dieses Lob garantiert teilen.