Triathlon im Freibad Eilenstedt mit zwei besonderen Helden

Bei schönstem Wetter und bester Laune haben sich die Eilenstedter und ihre Gäste beim fairen Wettbewerb im Schwimmen, Radfahren und Laufen gemessen. Der Triathlon war nur einer von einer ganzen Reihe an Höhepunkten, zu denen der Förderverein am Familienwochenende eingeladen hatte. Die Wettkämpfe der Kinder fanden bereits am Vortag statt.

Fotos: Förderverein Freibad (4)/Adelsberger