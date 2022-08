Über 100 Abc-Schützen werden in Osterwieck erwartet

In Hessen müssen Kinder auf dem Weg zur Grundschule die Bundesstraße 79 an einer Ampel überqueren.Die Hessener Feuerwehrleitung mit Vincent Kaiser und André Bindseil-Almes (von links) hat sich deshalb dafür eingesetzt, gemeinsam mit der Harzer Blitzergruppe ein Banner aufzuhängen, um Autofahrer zu sensibilisieren. „Wir erhoffen uns von der Aktion, dass alle Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoller und noch umsichtiger agieren.“ Der Dank ging an die Harzer Blitzergruppe um Danny Behrendt (r.).

Stadt Osterwieck - Es sind wieder über 100 Mädchen und Jungen, die am Sonnabend, 3. September, in eine der drei Grundschulen der Stadt Osterwieck eingeschult werden. Zählt man die Kinder und Jugendlichen, die ja auch aus anderen Kommunen in die hiesigen weiterführenden Schulen kommen, werden im neuen Unterrichtsjahr knapp 950 Schüler in der Einheitsgemeinde unterrichtet. Ein Überblick über die Lage an den fünf Schulen.