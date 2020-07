Auf der B79 kam es am Dienstag zu einem Autounfall. Ein 82-Jähriger nahm einem Mazdafahrer die Vorfahrt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Halberstadt (vs) l Am Dienstag (14. Juli) kam es auf der B79 zu einem Autounfall. Ein 82-jähriger Golf-Fahrer aus Osterode kam von der K 1322 aus Richtung Westerhausen und wollte auf die B79 in Richtung Harsleben fahren. Dort nahm er einem 23-jährigem Mazda-Fahrer, kommend aus Richtung Halberstadt, die Vorfahrt.

Es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei kam der Mazda von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum stehen. In dem Mazda befanden sich noch eine 26-jährige Frau sowie zwei Kleinkinder im Alter von 2 Jahren und 10 Monaten. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Beifahrerin des Unfallverursachers, eine 70-jährige Frau aus Osterode, erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für ca. eine Stunde gesperrt.