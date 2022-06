Ute Winkler will das Leben in Pabstorf bunter machen

„In Pabstorf ist vieles eingeschlafen“, bedauert Ute Winkler und möchte nun gern aktiv werden. Sie will Mitstreiter gewinnen und einen Dorfverein ins Leben rufen, um an Traditionen anzuknüpfen und neue anzuregen.

Pabstorf - Ob aus der Bücherstube im Haus Nr. 1, dem Gemeindekirchenrat oder weiteren Aktionen und Gelegenheiten in Pabstorf, das Gesicht von Ute Winkler ist gut bekannt. Allerdings ist sie keine, die sich unbedingt in der ersten Reihe wohlfühlt und sich daher gern im Hintergrund gehalten hat. Nun aber hat sich Ute Winkler ein Herz gefasst und will die Initiative ergreifen, um einen Dorfverein zu gründen, in dem Aktivitäten im Dorf gebündelt werden könnten.