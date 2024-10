Veltheim. - Die Reise der Fallsteiner André Hartmann, Frank Knüttel und Rolf Maximilian führte nach Veltheim im Schweizer Kanton Aargau. Und mit ihnen die Veltheimer von der Ohe, der Weser und aus Winterthur (Schweiz). Die drei Fallsteiner waren schon 2007 dabei, als diese Partnerschaft begründet wurde. Damals feierte Veltheim an der Weser, ein Ortsteil von Porta Westfalica, sein 1111-jähriges Bestehen und hatte die Namenspartner eingeladen. „Es war eine Zeit neuer Verbundenheit und der Begeisterung für gemeinsame Pläne“, erinnerte sich Frank Knüttel.

Seit der Gründung ist der Austausch zwischen den Partnergemeinden intensiv und lebendig. 2010 zum Beispiel war Veltheim Gastgeber für ein großes Treffen. 2015 waren die Schweizer in Veltheim gewesen. Und nun ein Wiedersehen anlässlich der 23. Pfalz-Märt in Veltheim, Kanton Aargau. Dabei handelt sich um einen Markt mit regionalen Produkten.

Die Fallsteiner Delegation kam nicht mit leeren Händen. Als Gastgeschenk brachten sie einen Baum – eine echte Mehlbeere, Baum des Jahres 2024 – sowie eine Stele mit den Wappen der fünf Partnergemeinden mit. Der Baum wurde am Begegnungsplatz der Gemeinde gepflanzt, wo bereits eine Eiche steht, die 2014 anlässlich des 750-jährigen Jubiläums von Veltheim AG mit den Partnergemeinden gepflanzt wurde. „Das Mitbringen und Pflanzen von Bäumen ist eine schöne Tradition geworden“, berichtete André Hartmann. So wurde beim Treffen auch eine Ortsbürger-Eiche eingeweiht.

Zur persönlichen Erinnerung überreichten die Fallsteiner eine Wiederauflage von „Beiträgen zur Ortsgeschichte von Veltheim am Fallstein“. „Das Buch wurde ursprünglich im Jahr 1937 durch den Veltheimer Heinrich Neyer verfasst“, erklärte Rolf Maximilian. Die Wiederauflage sei durch Wilfried Hahn aus Liebenburg erfolgt. „Das Buch gibt eine umfassende Zusammenstellung der Geschichte des gesamten kulturellen, wirtschaftlichen und historischen Lebens von Veltheim. Mit der Gabe geht diese Geschichte nun über unsere Gemeindegrenzen hinweg.“

Die Fallsteiner blicken nach eigener Einschätzung auf wunderbare Erlebnisse von diesem Wochenende zurück. Sie machen sich aber auch Gedanken, wie die Partnerschaft auch in Zukunft aktiv erhalten werden kann. „Viele der ehemaligen Gründungsmitglieder sind bereits im fortgeschrittenen Alter oder nicht mehr aktiv dabei“, stellte André Hartmann fest. Jüngere Interessierte seien rar, und das allgemeine Interesse an der Partnerschaft schwinde, nicht nur am Fallstein. Zudem seien die Aktivitäten weitgehend aus persönlichen Mitteln finanziert, was ebenfalls zu Zurückhaltung führe. „Wir müssen uns als Ortschaft die Frage stellen: Ist Veltheim am Fallstein bereit, zukünftig in die Erhaltung der Partnerschaft zu investieren?“, so Hartmann. Zumindest die drei Reisenden bejahen diese Frage.

Im Jahr 2027 steht das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft bevor. „Es ist durchaus vorstellbar“, so Hartmann, „diese Jubiläumsfeier in Veltheim am Fallstein zu zelebrieren, möglicherweise in Verbindung mit Veltheim an der Ohe.“ Der Ort ist nur 25 Kilometer entfernt, schon seit 1989 bestehen auf mehreren Ebenen gute Kontakte. „Hier ist es an uns als Ortschaft, die Weichen zu stellen, Interessierte zu gewinnen, vorausgesetzt der Wille ist vorhanden.“

Die Fallsteiner hatten eine Maulbeere mitgebracht, die hier vorn André Hartmann (l.) und Rolf Maximilian zur Pflanzung vorbereiten. Foto: Walter Staufer