Bei einem Unfall zwischen Pabstorf und Aderstedt (Landkreis Harz) wurden drei Personen leicht verletzt.

Aderstedt (vs) l Am Dienstag (31. März) fuhr ein 62-Jähriger Ausleber mit seinem Auto auf der L 78 aus Richtung Pabstorf kommend in Richtung Aderstedt. Gegen 17.40 Uhr geriet der 62-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammen.

Dabei verletzten sich der 62-Jährige, dessen 51-jähriger Beifahrer aus der Gemeinde Huy, sowie der 44-jährige VW-Fahrer aus der Gemeinde Huy leicht, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.