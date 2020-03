Im Landkreis Harz ist ein Bus mit einem Baum kollidiert. Dabei wurde die Fahrerin verletzt.

Reinstedt (vs) l Am Montag, 30. März, fuhr eine Frau mit einem Bus auf der Schielestraße in Reinstedt aus Richtung Dornbergsweg kommend in Richtung Ermslebener Straße. Gegen 11 Uhr kam der Bus aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum, der dabei entwurzelt wurde.

Die Busfahrerin verletzte sich leicht, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste. Am Bus entstand ein erheblicher Sachschaden.