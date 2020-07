Ein Mopedfahrer aus Osterwieck (Landkreis Harz) wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Osterwieck/Osterode/Hornburg (vs) l Am Dienstag (14. Juli) ereignete sich gegen 7.20 Uhr auf der L91 zwischen Osterode und Hornburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Moped, wobei der Fahrer des Mopeds schwer verletzt wurde. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

Der 16-jährige Fahrer einer Simson S53 aus Osterwieck (Landkreis Harz) befuhr die L91 aus Richtung Osterode am Fallstein in Richtung Hornburg. Die 39-jährige Fahrerin eines Peugeot, die auch in Osterwieck wohnhaft ist, fuhr direkt hinter dem Mopedfahrer.

Dieser wollte ca. 200 Meter vor der Landesgrenze nach Niedersachsen nach links in einen Feldweg einbiegen. Die Fahrerin des Pkw setzte bereits zum Überholvorgang an und übersah dies. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Moped. Der Jugendliche verletzte sich schwer und wurde stationär im Klinikum aufgenommen.