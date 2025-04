Der Dedeleber Sportverein Empor feiert: Von Donnerstag bis Sonntag wird die 135-jährige Geschichte der örtlichen Sportvereine zelebriert. Was genau in dem Huy-Ort dafür geplant ist.

Vier Tage feiern mit dem SV Empor in Dedeleben

Anja Körber (links) und Mandy Ebermann mit den Plakaten fürs viertägige Fest in Dedeleben (Landkreis Harz).

Dedeleben. - Wochenlang wurde geplant und organisiert - am 1. Mai, ist es endlich soweit: Die Sportwoche anlässlich der 135-Jahr-Feier der Sportvereine in Dedeleben startet. Für diese haben sich die Mitglieder des Orga-Teams so einiges einfallen lassen.