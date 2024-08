Anwohner aus Halberstadt fühlen sich abgehängt: Seitdem die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 79 gestartet sind, hält kein Bus mehr an ihrem Wohngebiet. Gibt es eine schnelle Lösung für sie?

Vollsperrung B 79 in Halberstadt: Bushaltestelle fällt Bauarbeiten zum Opfer

Halberstadt. - Wer mit dem Bus in die Halberstädter Innenstadt oder zu einem Supermarkt fahren möchte, muss dafür erst einmal einen mindestens einen Kilometer langen Fußweg auf sich nehmen. So ergeht es den Anwohnern der Wohnsiedlung Über der Schlagmühle, seit die Bauarbeiten an der Bundesstraße 79 gestartet sind.