Tausendsassa aus Osterwieck wird 70 Vom Kriminalbeamten zum Ehrenamtler: Ulrich Scholles bewegte Lebensgeschichte

Nicht nur in Osterwieck ist er bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Ulrich Scholle engagiert sich seit Jahrzehnten für die Menschen in der Region und in der Ukraine. Der ehemalige Polizist feiert heute seinen 70. Geburtstag.