In Halberstadt hat sich ein Mann an einer Tankstelle die Haaren angezündet. Symbolbild: Martin Rieß

Ein 22-jähriger Mann hat am Sonntagabend an einer Tankstelle in Halberstadt seine Haare in Brand gesetzt.

Halberstadt (dpa/vs) l Gefährlicher Vorfall an einer Tankstelle in Halberstadt: Ein 22-Jähriger hat sich dort seine Haare angezündet und dabei verletzt. Der Mann habe sich am Sonntagabend ein Feuerzeug in der Tankstelle gekauft und anschließend Benzin aus einer Zapfsäule auf seinen Kopf getropft, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 30-Jähriger beobachte dies aus dem Verkaufsshop der Tankstelle heraus und forderte ihn zum Gehen auf. Der 22-jährige Asylbewerber aus Somalie trat anschließend auf eine Rasenfläche in der Nähe der Tankstelle, zündete seine Haare an und rannte zurück zur Zapfsäule. Eine Frau und ein Mann hielten ihn von der Zapfsäule fern, bis Rettungskräfte kamen. Der 22-Jährige wurde medizinisch versorgt und anschließend in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls waren unklar.

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Ermittlungen | Halberstadt |