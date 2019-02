Michael Skiebe will auch in Zukunft Landrat des Harzkreises bleiben.

Halberstadt l Landrat Martin Skiebe hat am Wochenende bei der CDU-Wahlkreisvollversammlung überraschend für Klarheit gesorgt und weiteres politisches Engagement an der Spitze der Kreisverwaltung in Aussicht gestellt. „Nach dem gegenwärtigen Stand kann ich mir gut vorstellen, 2020 noch einmal bei der Landratswahl zu kandidieren“, so der 59-Jährige anschließend gegenüber der Volksstimme.

Dies, so der Christdemokrat weiter, habe er den anwesenden CDU-Mitgliedern in der Zusammenkunft am Samstag in der Villa Heine in Halberstadt signalisiert. Allerdings mit zwei Einschränkungen: „Erstens müsste das natürlich gewollt sein – innerhalb der CDU und natürlich von den Wählern. Und zweitens steht eine solche Entscheidung unter dem Vorbehalt, dass es mir meine Gesundheit erlaubt“, so Skiebe. Aktuell spreche aus gesundheitlicher Sicht absolut nichts gegen eine erneute Kandidatur.

Der Landrat hatte im vergangenen Sommer mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ende Mai war er schwer erkrankt, nach zehnwöchiger Abwesenheit hatte er sich ab August langsam wieder in die Amtsgeschäfte eingearbeitet. Schon damals gab Skiebe eine klare Losung aus: Er habe, wenn es die Gesundheit erlaube, die Absicht, seine Amtsgeschäfte wieder voll auszufüllen.

Auf Zukunft angesprochen

Das sei längst wieder der Fall, so der 59-Jährige am Wochenende zur Volksstimme. Mit Blick auf diese Tatsache, seinen gesundheitlichen Schwierigkeiten im vorigen Sommer und der Landratswahl im Herbst kommenden Jahres sei er von vielen Parteifreunden mit Blick auf seine persönliche Zukunft konkret angesprochen worden.

„Vor diesem Hintergrund waren mir eine Orientierung und ein Signal wichtig“, so Skiebe. In der Wahlkreisversammlung, auf der er ein Grußwort hielt, habe er die passende Plattform gesehen, dieses Signal zu geben und klare Perspektiven zu skizzieren: „Ich bin noch da, und wenn ihr wollt, mache ich als Landrat weiter.“

Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Gesundheit, die er nun stärker im Blick habe, ihm das Engagement ermögliche. Und eben unter der Maßgabe, dass sowohl die CDU als auch die Wähler einen solchen Schritt mittragen. Skiebe selbst gab sich entschlossen: Er sehe noch viele Aufgaben im Harzkreis und wolle persönlich mit anpacken und gestalten.

Martin Skiebe war vor der Kreisfusion Dezernent im damaligen Landratsamt Quedlinburg und dort zuletzt amtierender Landrat. Nach der Bildung des Harzkreises im Sommer 2007 war er zunächst Dezernent im Bereich Bau- und Umwelt. Nach dem Ausscheiden von Landrat Michael Ermrich (CDU) wurde der damals parteilose Skiebe im Herbst 2013 zum Nachfolger gewählt. Im Herbst 2014 trat er der CDU bei.

Die CDU hat in der Wahlkreisvollversammlung in Halberstadt nach Angaben von Kreischef Ulrich Thomas die Kandidaten für die Kreistagswahl nominiert. „Wir gehen im Harzkreis auf zwölf Listen mit 69 Kandidaten ins Rennen – sehr erfahrene Köpfe, aber auch brandneue“, so Thomas. Er sei als Kreisvorsitzender zufrieden, auf sowohl lokal als auch regional verankerte Anwärter bauen zu können. „Aus unserer Sicht können wir klar sagen, dass wir von Politikverdrossenheit weit entfernt sind“, so der Harzer CDU-Kreischef.