Breitbandausbau Warum bei einem Harzgeroder Ingenieur kein Homeoffice möglich ist

Langsames Internet und dazu auch noch keinen oder nur ganz schlechten Mobilfunkempfang. So was gibt es nicht? Doch. Am Ortsrand von Siptenfelde ist das die Realität. Ein Unternehmer berichtet über die Konsequenzen.