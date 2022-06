Warum bei Halberstadts Schenk-Aktion auch Geduld gefragt ist

Am Freitag wurden die ersten Geschenke der Wunschweihnachtsbaum-Aktion von Stadt und Rathauspassagen in der Wärmestube ausgegeben. Hier nimmt Franziska Letz die Gaben für ihre Kinder entgegen.

Halberstadt - 113 bunte Karten hingen an der kleinen Tanne in den Rathauspassagen. Der Wunschweihnachtsbaum bewegt auch in diesem Jahr viele Menschen, Kindern zu helfen, deren Familien nicht so gut gestellt sind. Wie läuft die Aktion?