Warum sich Osterwiecks Fallstein-Gymnasiasten wie zerrissen fühlen

Osterwieck - Es war ein interner Aktionstag nach Unterrichtsschluss am Freitagnachmittag. Mit wenigen Ausnahmen. Der Osterwiecker Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher (CDU) und Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) waren zu Gast und direkt aus Blankenburg zur Schule gekommen. In der Harzstadt hatten die Bürgermeister von Ballenstedt, Blankenburg und Osterwieck bei einer Demonstration des Thie-Gymnasiums Geschlossenheit dokumentiert, dass die vakanten ländlichen Gymnasien in diesen drei Städte erhalten bleiben müssen.