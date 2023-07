Warum Sportlern in Langenstein jetzt ein Licht aufgeht

Sebastian Knobbe (links) und sein Stellvertreter André Bergfeld auf dem Kunstrasenplatz in Böhnshausen.

Langenstein - Der Kunstrasenplatz der Berufsbildenden Schulen des Landkreises Harz in Böhnshausen bietet super Trainingsbedingungen für die Sportler des SV Langenstein von 1932. Großzügig stellt der Landkreis den Sportlern den Platz zur Verfügung. Allerdings hat der Platz ein Manko - er besitzt keine Lichtanlage und kann daher in den Abendstunden im Herbst und Winter nicht optimal genutzt werden. Das ist nun bald Geschichte.

Im April startete der SV Langenstein von 1932 auf einer Internetplattform eine Spendenaktion zum Kauf einer Flutlichtanlage für den Sportplatz der Berufsbildenden Schulen in Böhnshausen, den die Fußballer der Nachwuchs- und Senioren-Mannschaften des SV Langenstein und auch andere Sportler nutzen.

Spendengeld in Rekordzeit

Innerhalb von nur etwa zwei Monaten kam zur Umsetzung des ehrgeizigen Projekts auf dem Spendenkonto sage und schreibe die stolze Summe von 12.532 Euro zusammen, berichtet mit großer Freude Sebastian Knobbe, Vorsitzender des SV Langenstein. Ziel waren eigentlich 10.000 Euro. Dass es nun noch mehr Geld wurde, verringert den Eigenanteil des Vereins zum Kauf der Flutlichtanlage. Die kostet nach Vereinsangabe etwa 16.000 Euro.

„Das Gesamtergebnis ist einfach überragend und ein weiteres Beispiel dafür, dass wir beim SV Langenstein nur gemeinsam etwas erreichen können“, ist Sebastian Knobbe begeistert. Wenngleich der Verein im Vorfeld des Projekts optimistisch war, die notwendige Spendensumme von mindestens 10.000 Euro zu erreichen, so sei das aber natürlich auch kein Selbstläufer gewesen.

Aufbau startet im Juli

„Wir konnten aber viele Freunde und Förderer von unserem Vorhaben überzeugen. Dafür darf und möchte ich mich im Namen des gesamten Vereins herzlich bedanken“, so der Vereinschef. Die Sportler wüssten dieses Engagement sehr zu schätzen und seien dankbar für jeden einzelnen Euro. Insgesamt hätten 60 Personen und Unternehmen das Crowdfunding-Projekt finanziell unterstützt. Der Vereinschef dankt auch dem Landkreis Harz als Eigentümer der Sportanlage für die konstruktive und verlässliche Zusammenarbeit.

Sebastian Knobbe: „Jetzt geht es darum, dass Projekt in die Umsetzung zu bringen. Auch das wird noch einmal ein Kraftakt, den es gemeinsam zu bewältigen gilt.“

Ende des Monats sollen vom 26. bis 28. Juli bereits die Arbeiten zur Errichtung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Böhnshausen beginnen, sagt der Langensteiner. In einem ersten Schritt muss erst einmal gegraben werden, um die Voraussetzungen zu schaffen. Bereits eine Woche später seien sämtliche Folgearbeiten wie das Stellen der Masten, der Aufbau des Beleuchtungsschrankes, das Ziehen der Kabel, die Montage der Leuchtmittel und der gesamten Installationstechnik geplant. Restarbeiten sollen in der Woche vom 7. bis 11. August erledigt werden.

Damit die Kosten für den Aufbau der Flutlichtanlage nicht ausufern, würden Vereinsmitglieder selbst zu Schaufel und Spaten greifen. „Die Arbeiten werden in Teilen in Eigenleistung sowie durch verschiedene Sponsoren erledigt“, so Sebastian Knobbe.

Insgesamt 230 Mitglieder zählt der SV Langenstein von 1932, davon rund 200 als Aktive, 78 Mitglieder sind unter 18 Jahre alt. Zu den Sportarten, die angeboten werden, zählen der Kindersport, zwei Frauen-Gymnastik-Gruppen, Tischtennis, Tennis und natürlich die Fußballsparte als größte Abteilung.