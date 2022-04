Was Restauratorin entdeckt, als sie Gemälde aus Bestand des Halberstädter Museums vom Gilb vieler Jahrzehnte befreit

Halberstadt - Vielleicht hing es in einem Offizierscasino, in dem Pfeife und Zigarre rauchende Militärs gemeinsam Zeit verbrachten. Vielleicht segelte in einer feuchtfröhlichen Runde auch ein Champagnerkorken gegen die Leinwand. Zumindest musste die mal geflickt werden, wie auf der Rückseite des Bildes zu sehen ist. Auch Übermalungen finden sich, Retuschen, um die Schäden auszugleichen. Das Schlachtengemälde erzählt mehr, als nur die Geschichte einer grausamen Schlacht.