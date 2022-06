Wegeleber gedenken Opfern der Flutkatastrophe bei Benefizkonzert

Wegeleben - Am Samstagabend wurde es in der Wegeleber Kirche St. Peter und Paul emotional. Bei einem Benefizkonzert ist für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die stolze Summe von 1.178 Euro gesammelt worden. Diese geht zu 100 Prozent an die Opfer der Jahrhundertflut in den betroffenen Gebieten.