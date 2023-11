Harzkreis - Die Uhr tickt: In 24 Tagen werden landauf, landab die ersten Türchen an den Adventskalendern geöffnet. Auch die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung wollen die Leser im Advent mit einer besondern Offerte begleiten. Wir öffnen – erstmals gemeinsam als Harzer Redaktionsteam – jeden Tag ein Türchen, das ansonsten verschlossen bleibt.

Die Palette könnte dabei von A über L bis Z reichen. Der Blick hinter die Türen der Harzer Abfallwirtschaft ist ebenso denkbar wie der Blick in die zentrale Leitstelle in Halberstadt oder das Zentrallager einer Firma, Spedition oder Lebensmittelkette.

Aktuell feilen wir redaktionsintern an Adventstürchen, hinter denen sich spannende Geschichten verbergen und die wir für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zusammen mit Partnern aufschließen wollen. Aber damit nicht genug. Vor allem wollen wir versuchen, Ihre Wünsche zu erfüllen: Was wollten Sie schon lange wissen? Welche Einrichtung oder welches Bauwerk im Harzkreis haben schon immer Fragen aufgeworfen, die bislang unbeantwortet geblieben sind?

Vorschläge und Wünsche der Leser sind gefragt

Bitte schreiben Sie uns Ihre Vorschläge und Wünsche kurz auf. Im besten Falle auch, was Sie konkrete interessiert und welche Fragen wir insbesondere beantworten sollen. Wenn wir denn können, denn klar ist auch: Nicht jedes Türchen lässt sich tatsächlich öffnen. Manche bleiben aus berechtigten Gründen auch Journalisten verschlossen.

Ihre Wünsche und Vorschläge senden Sie bitte bis Samstag, 11. November, vorzugsweise per E-Mail unter redaktion.wernigerode@volksstimme.de direkt an die Redaktion. Gern kann das aber auch klassisch per Post an Volksstimme-Lokalredaktion Harz, Breite Straße 48 in 38855 Wernigerode, erfolgen. Bitte vergessen Sie nicht, uns auch Ihre Kontaktdaten – Adresse und insbesondere eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen zu übermitteln.