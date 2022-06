Pandemie Wie der Umgang mit dem Corona-Virus im Harz zum Vorbild für andere Regionen werden könnte

Der Landkreis Harz war längst zum Sorgenkind in Sachen Corona geworden. Überall gehen dort die Infektionszahlen durch die Decke. Doch kampflos aufzugeben war für die Entscheider vor Ort keine Option. Wir haben gefragt, wie aus dem Schlusslicht binnen kürzester Zeit ein Einserschüler wurde und was andere Kreise in Sachsen-Anhalt davon lernen können. Und sprachen mit der für den großen Impferfolg maßgeblich verantwortlichen Koordinatorin.