Wirtschaft im Harz Wie eine Frau auf Umwegen zum Friseur für Pudel & Co. im Huy wird

Petra Mähler-Kanzler ist auf den sprichwörtlichen Hund gekommen: Ihr Salon in Schlanstedt ist eine feste Anlaufstelle für Herrchen und Frauchen über die Region hinaus. Was sie an ihrem Job liebt und warum sie trotzdem langsam kürzer treten will.