Wieso Bodebrücke am Klosterhof Adersleben erneut gesperrt ist

Stadtratssitzung in Wegeleben thematisiert marode Brücke. Die Stadtverwaltung sucht nach Lösungen für das Problem. Kommt ein Neubau in Frage?

Adersleben - Die Bodebrücke am früheren Klosterhof in Adersleben ist erneut gesperrt worden. Darüber wurde in der jüngsten Stadtratssitzung in Wegeleben informiert.