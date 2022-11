Wilhelmshöhe: Langes Warten nervt

Verkehrsteilnehmer kritisieren, dass die Ampel auf der B 81 in Wilhelmhöhe bei Halberstadt zu kurze Grünphasen hat. Was die Landesstraßenbaubehörde dazu sagt.

Kraftfahrer kritisieren, dass die Schaltzeiten an der Kreuzung Wilhelmshöhe auf der B 81 nicht mehr stimmen würden. Die Grünphase zwischen zwei Rotphasen sei für die Bundesstraße stark verkürzt.

Halberstadt - Nicht ganz rund sollen seit Wochen die Schaltzeiten der Ampel auf der B 81 in Wilhelmshöhe laufen, kritisieren derzeit viele Kraftfahrer und melden sich am Lesertelefon der Volksstimme. Die Kritik komme auch bei der Harzer Blitzergruppe an, bestätigte Denny Behrendt von der Vereinigung.